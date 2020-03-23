На Ямале ждут усиления ветра до 18 м/с

23 Март 2020 2020-03-23T12:33:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В течение дня 23 марта поднимется северо-западный с переходом на юго-западный. Он будут дуть со скоростью 7-12 м/с, однако порывы будут достигать 18 м/с. Местами в регионе ожидается умеренный снег, изморозь.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Опасными для людей на улице при сильных порывах ветра могут стать слабоукреплённые широкоформатные и ветхие конструкции. Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге и по возможность воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU