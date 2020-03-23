Надымская прокуратура закрыла сайты по продаже снюса

23 Март 2020 2020-03-23T12:06:24+03:00

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Надымская городская прокуратура выявила сайты, на которых размещалась информация о приобретении и доставке дистанционным способом табачной продукции – снюса. Вход на эти ресурсы не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой Интернет-пользователь.

При этом действующим законодательством оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным запрещается.

- Информации носят противоправный характер, за несоблюдение ограничений в сфере оптовой или розничной продажи табака сосательного (снюса) предусмотрена административная ответственность, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Тогда прокурор обратился в суд с заявлениями о признании информаций, размещенных на трех платформах, запрещенными к распространению в РФ. В результате после вмешательства надзорного ведомства сайты были заблокированы

ИСТОЧНИК KP.RU