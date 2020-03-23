2020-03-23T12:06:24+03:00
Происшествия

Надымская прокуратура закрыла сайты по продаже снюса

Информация на трех ресурсах признана запрещенной
Анна Полякова
Поделиться:
Надымская прокуратура закрыла сайты по продаже снюса Фото: pixabay.comНадымская прокуратура закрыла сайты по продаже снюса Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Надымская городская прокуратура выявила сайты, на которых размещалась информация о приобретении и доставке дистанционным способом табачной продукции – снюса. Вход на эти ресурсы не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой Интернет-пользователь.

При этом действующим законодательством оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным запрещается.

- Информации носят противоправный характер, за несоблюдение ограничений в сфере оптовой или розничной продажи табака сосательного (снюса) предусмотрена административная ответственность, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Тогда прокурор обратился в суд с заявлениями о признании информаций, размещенных на трех платформах, запрещенными к распространению в РФ. В результате после вмешательства надзорного ведомства сайты были заблокированы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отряд «Лиза Алерт» принял в свои ряды двух новоурногойских врачей
Тест на коронавирус на Ямале можно будет сдать без направления врача
Половина жителей села Газ-Сале планирует переехать в Новый Уренгой
В приюте для бездомных животных Муравленко нарушались требования закона
На Ямале ждут усиления ветра до 18 м/с
МТС выделила сверхбыстрые облачные ресурсы для поиска лекарства от коронавируса
Надымская прокуратура закрыла сайты по продаже снюса
На Ямале уволили работника по заявлению, подписанному посторонним
Горячая линия на Ямале справляется с потоком вопросов о коронавирусе
В микрорайоне Салехарда построят деревянный детский городок
Салехардец, угрожавший ножом полицейскому, получил срок
На трассе Сургут-Салехард иномарка «поцеловала» автогрейдер
Ханымейские мультипликаторы приступают к озвучке фильма о войне
На месторождении в ЯНАО струей воды убило рабочего
На Ямале началось активное тестирование на коронавирус
Ямальский предприниматель стал одним из победителей премии «Бизнес-Успех»
Число ямальцев на самоизоляции из-за коронавируса растет
Ноябрянка влюбилась в мошенника и отдала ему почти миллион рублей
Врачи наблюдают за состоянием изолированных ямальцев дистанционно
В Новом Уренгое автомобиль влетел под поезд на переезде
Скорая в Ноябрьске к некоторым пациентам приезжает в защитных костюмах
Доступ в суды Ямала ограничили из-за коронавируса
Погода на Ямале 23 марта: ожидается солнечный день без осадков
Губернатор Ямала подвел промежуточные итоги работы штаба по коронавирусу
Жителя Нового Уренгоя в пятый раз осудили за пьяное вождение
С осужденного из Тазовского района взыскали деньги на лечение потерпевшей
Пенсионный фонд Ямала рекомендовал получать госуслуги дистанционно
Погода на Ямале 22 марта: ветер северо-западный