На Ямале уволили работника по заявлению, подписанному посторонним

23 Март 2020 2020-03-23T11:52:15+03:00

После вмешательства прокуратуры мужчине выплатили 77 тысяч рублей за вынужденный прогул

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Работодатели вынудили сотрудника Горковского рыбзавода прогуливать. После прокурорского вмешательства выяснилось, что работника уволили незаконно. Мужчина обратился к правоохранителям с жалобой на нарушение трудового законодательства.

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку. Установлено, что в конце ноября 2019 года организация расторгла трудовой договор с работником на основании заявления об увольнении по собственному желанию. При этом был установлен факт подложности подписи работника в заявлении. Это подтвердили почерковедческая экспертиза, а также свидетельские показания.

Для защиты прав незаконно уволенного работника прокурор района обратился в суд с иском о его восстановлении на работе и взыскании зарплаты за время вынужденного прогула.

В результате мужчина восстановлен на работе, кроме того ему выплачен средний заработок за время вынужденного прогула в размере свыше 77 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU