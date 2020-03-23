2020-03-23T11:52:15+03:00
Общество

На Ямале уволили работника по заявлению, подписанному посторонним

После вмешательства прокуратуры мужчине выплатили 77 тысяч рублей за вынужденный прогул
Анна Полякова
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На Ямале уволили работника по заявлению, подписанному посторонним Фото: prokyanao.ruНа Ямале уволили работника по заявлению, подписанному посторонним Фото: prokyanao.ru
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Работодатели вынудили сотрудника Горковского рыбзавода прогуливать. После прокурорского вмешательства выяснилось, что работника уволили незаконно. Мужчина обратился к правоохранителям с жалобой на нарушение трудового законодательства.

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку. Установлено, что в конце ноября 2019 года организация расторгла трудовой договор с работником на основании заявления об увольнении по собственному желанию. При этом был установлен факт подложности подписи работника в заявлении. Это подтвердили почерковедческая экспертиза, а также свидетельские показания.

Для защиты прав незаконно уволенного работника прокурор района обратился в суд с иском о его восстановлении на работе и взыскании зарплаты за время вынужденного прогула.

В результате мужчина восстановлен на работе, кроме того ему выплачен средний заработок за время вынужденного прогула в размере свыше 77 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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