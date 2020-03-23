2020-03-23T11:29:35+03:00
Общество

Горячая линия на Ямале справляется с потоком вопросов о коронавирусе

Северяне сообщают о возвращении из поездок, интересуются симптомами инфекции и способами защиты
Анна Полякова
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Горячая линия на Ямале справляется с потоком вопросов о коронавирусе Фото: salekhard.orgГорячая линия на Ямале справляется с потоком вопросов о коронавирусе Фото: salekhard.org
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В Салехарде на базе ГУ ЯНАО «МФЦ» в круглосуточном режиме начала работу горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции - COVID-19. Как отмечают в МФЦ, преимущественно звонящие сообщают о возвращении из заграничных поездок, интересуются основными симптомами инфекции и способами защиты.

Количество операторов позволяет справляться с основным потоком звонков, касающихся оказания государственных и муниципальных услуг, и вопросов о коронавирусной инфекции. В случае необходимости штат операторов может быть увеличен, пояснили в администрации ямальской столицы.

Для удобства предоставления информации о возвращении на территорию РФ граждане могут заполнить анкету на официальном сайте ГУ ЯНАО «МФЦ». Кроме того, там же размещена общая информация о вирусе и симптоматике, подробно описаны меры профилактики короновируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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