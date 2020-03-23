Горячая линия на Ямале справляется с потоком вопросов о коронавирусе
В Салехарде на базе ГУ ЯНАО «МФЦ» в круглосуточном режиме начала работу горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции - COVID-19. Как отмечают в МФЦ, преимущественно звонящие сообщают о возвращении из заграничных поездок, интересуются основными симптомами инфекции и способами защиты.
Количество операторов позволяет справляться с основным потоком звонков, касающихся оказания государственных и муниципальных услуг, и вопросов о коронавирусной инфекции. В случае необходимости штат операторов может быть увеличен, пояснили в администрации ямальской столицы.
Для удобства предоставления информации о возвращении на территорию РФ граждане могут заполнить анкету на официальном сайте ГУ ЯНАО «МФЦ». Кроме того, там же размещена общая информация о вирусе и симптоматике, подробно описаны меры профилактики короновируса.
ИСТОЧНИК KP.RU