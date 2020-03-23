В микрорайоне Салехарда построят деревянный детский городок

23 Март 2020 2020-03-23T10:56:05+03:00

По мнению специалистов, это наиболее безопасно и долговечно

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В микрорайоне Брусничный ямальской столицы появится новая детская площадка. Какой она будет – решают сами местные жители.

Как сообщили в администрации Салехарда, благоустраиваться территоря будет этим летом в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Жителям города предлагается выбрать конструкцию этой площадки. Голосование стартовало 23 марта на портале «Живем на Севере».

На выбор горожанам предложено три варианта конструкции площадки. При этом все варианты с максимальным использованием природного материала – дерева. По мнению специалистов, это наиболее безопасно и долговечно.

Салехардцам предлагается оценить функциональность площадки – наличие различных игровых элементов, в том числе горок. Горки предлагаются разнообразные: открытые и закрытые, прямые и закрученные. На то, чтобы решить, какой должна быть площадка, у жителей города есть 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU