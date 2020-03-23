2020-03-23T10:56:05+03:00
Общество

В микрорайоне Салехарда построят деревянный детский городок

По мнению специалистов, это наиболее безопасно и долговечно
Анна Полякова
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В микрорайоне Салехарда построят деревянный городок Фото: Администрация СалехардаВ микрорайоне Салехарда построят деревянный городок Фото: Администрация Салехарда
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В микрорайоне Брусничный ямальской столицы появится новая детская площадка. Какой она будет – решают сами местные жители.

Как сообщили в администрации Салехарда, благоустраиваться территоря будет этим летом в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Жителям города предлагается выбрать конструкцию этой площадки. Голосование стартовало 23 марта на портале «Живем на Севере».

На выбор горожанам предложено три варианта конструкции площадки. При этом все варианты с максимальным использованием природного материала – дерева. По мнению специалистов, это наиболее безопасно и долговечно.

Салехардцам предлагается оценить функциональность площадки – наличие различных игровых элементов, в том числе горок. Горки предлагаются разнообразные: открытые и закрытые, прямые и закрученные. На то, чтобы решить, какой должна быть площадка, у жителей города есть 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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