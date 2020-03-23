Салехардец, угрожавший ножом полицейскому, получил срок

23 Март 2020 2020-03-23T13:59:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде зачитали приговор рецидивисту, которого сдала в полицию супруга. Его судили за угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел около 4 часов утра 18 февраля 2020 года. В полицию позвонила супруга дебошира. Она, жалуясь на пьяного мужа, сообщила, он ведет себя агрессивно по отношению к ней и ребенку, мешает отдыхать.

Приехавшие по вызову правоохранители предложили нарушителю проследовать с ними в отделение, чтобы составить протокол. В ответ на их законные требования ранее судимый 27-летний мужчина вооружился кухонным ножом и начал угрожать полицейскому, размахивая лезвием перед его лицом. Агрессивного салехардца разоружили.

Во время предварительного следствия его заключили под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU