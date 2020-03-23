2020-03-23T10:21:10+03:00
Происшествия

На трассе Сургут-Салехард иномарка «поцеловала» автогрейдер

Пострадавший в ДТП водитель легковушки госпитализирован
Анна Полякова
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На трассе Сургут-Салехард иномарка «поцеловала» автогрейдер Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Сургут-Салехард иномарка «поцеловала» автогрейдер Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В дорожно-транспортном происшествии на трассе Сургут-Салехард пострадал водитель иномарки. Авария произошла 22 марта в 02.30 на 740 километре автодороги.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, мужчина за рулем автомобиля «Toyota» не учёл особенности транспортного средства, дорожные, метеорологические условия, требование дорожных знаков. В результате он допустил наезд на автогрейдер «XCMG CR 215A». Пострадавший в ДТП водитель легковушки госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых один человек погиб и двое травмированы С начала 2020 года в 1414 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 120 травмированы, в их числе 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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