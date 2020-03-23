2020-03-23T10:43:06+03:00
Общество

Ханымейские мультипликаторы приступают к озвучке фильма о войне

Анимацию выполняют в технике перекладки
Анна Полякова
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Ханымейские мальчишки и девчонки премьеру своего авторского мультфильма представят в день Великой Победы. Его рисуют и снимают под руководством педагогов мультипликационной студии «Ань торова», что с ненецкого языка переводится как «Здравствуйте!». Название и сюжет мультфильма авторы пока держат в секрете, но говорят, что посвятят его героическим событиям времен Великой Отечественной войны.

Снимать мультфильмы в ханымейской библиотеке начали шесть лет назад. За это время студия создала 15 историй. Анимацию выполняют в технике перекладки. Работу над новым короткометражным фильмом начали ещё месяц назад. За это время юные аниматоры выбрали сценарий, раскадрировали его и продумали, как воплотить сюжет на бумаге. В ближайшее время ребята приступят к двум ответственным этапам – озвучке и монтажу.

Первыми работу ханымейских аниматоров оценят земляки. Созданный ребятами мультфильм будут транслировать 9 мая на площади для культурно массовых гуляний во время празднования Дня Победы, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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