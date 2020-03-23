2020-03-23T09:37:37+03:00
Происшествия

На месторождении в ЯНАО струей воды убило рабочего

38-летний рабочий скончался на месте происшествия
Анна Полякова
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На месторождении в ЯНАО струей воды убило рабочего Фото: pixabay.comНа месторождении в ЯНАО струей воды убило рабочего Фото: pixabay.com
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В Пуровском районе выясняют обстоятельства гибели 38-летнего рабочего на Романовском месторождении. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла 21 марта при цементировании скважины на территории месторождения, расположенного в 150 километрах от поселка Ханымей. Во время работ произошел прорыв рукава высокого давления. В результате выброса струи воды под давлением мужчина получил тяжелейшие травмы. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Следователи уточняют дети произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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