На Ямале началось активное тестирование на коронавирус

23 Март 2020 2020-03-23T09:13:31+03:00

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Лабораторная база по исследованию на коронавирусную инфекцию на Ямале усилилась более чем в два раза. С 21 марта уже начали выполняться анализы в Салехарде и Новом Уренгое. За день выполнено 66 исследований, все они отрицательные. Об этом сообщил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

На Ямале пять медучреждений дополнительно готовы брать анализы на инфекцию. Как только реактивы поступят в Надым и Ноябрьск, тесты начнут выполнять и в этих городах. Сейчас в регионе выполнятся до 3600 исследований, не сворачивая объемы проведения анализов по плановой медпомощи.

- Это хороший показатель оснащённости для российского города-миллионника. Для Ямала – объёмы более чем достаточные, - подчеркнул Сергей Новиков.

Благодаря расширению числа лабораторий на Ямале, уже начали исследовать анализы всехвернувшихся из-за границы. В ближайшее время с прибытием реактивов исследовать начнут всех болеющих гриппом и ОРЗ и относящихся к группам повышенного риска – пожилых и имеющих хронические заболевания. При необходимости, исследовать смогут вообще всех болеющих сезонными респираторными заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU