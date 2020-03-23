2020-03-23T09:13:31+03:00
Общество

На Ямале началось активное тестирование на коронавирус

Лабораторная база усилилась в два раза
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале началось активное тестирование на коронавирус Фото: yanao.ruНа Ямале началось активное тестирование на коронавирус Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Лабораторная база по исследованию на коронавирусную инфекцию на Ямале усилилась более чем в два раза. С 21 марта уже начали выполняться анализы в Салехарде и Новом Уренгое. За день выполнено 66 исследований, все они отрицательные. Об этом сообщил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

На Ямале пять медучреждений дополнительно готовы брать анализы на инфекцию. Как только реактивы поступят в Надым и Ноябрьск, тесты начнут выполнять и в этих городах. Сейчас в регионе выполнятся до 3600 исследований, не сворачивая объемы проведения анализов по плановой медпомощи.

- Это хороший показатель оснащённости для российского города-миллионника. Для Ямала – объёмы более чем достаточные, - подчеркнул Сергей Новиков.

Благодаря расширению числа лабораторий на Ямале, уже начали исследовать анализы всехвернувшихся из-за границы. В ближайшее время с прибытием реактивов исследовать начнут всех болеющих гриппом и ОРЗ и относящихся к группам повышенного риска – пожилых и имеющих хронические заболевания. При необходимости, исследовать смогут вообще всех болеющих сезонными респираторными заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На месторождении в ЯНАО струей воды убило рабочего
На Ямале началось активное тестирование на коронавирус
Ямальский предприниматель стал одним из победителей премии «Бизнес-Успех»
Число ямальцев на самоизоляции из-за коронавируса растет
Ноябрянка влюбилась в мошенника и отдала ему почти миллион рублей
Врачи наблюдают за состоянием изолированных ямальцев дистанционно
В Новом Уренгое автомобиль влетел под поезд на переезде
Скорая в Ноябрьске к некоторым пациентам приезжает в защитных костюмах
Доступ в суды Ямала ограничили из-за коронавируса
Погода на Ямале 23 марта: ожидается солнечный день без осадков
Губернатор Ямала подвел промежуточные итоги работы штаба по коронавирусу
Жителя Нового Уренгоя в пятый раз осудили за пьяное вождение
С осужденного из Тазовского района взыскали деньги на лечение потерпевшей
Пенсионный фонд Ямала рекомендовал получать госуслуги дистанционно
Погода на Ямале 22 марта: ветер северо-западный