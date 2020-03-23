Ямальский предприниматель стал одним из победителей премии «Бизнес-Успех»
Предприниматель из Яр-Сале Альберт Сэротэтто стал одним из тринадцати лауреатов национальной премии «Бизнес-Успех». Он получил специальный приз от оргкомитета. Финал состоялся в Москве, в рамках него и прошло награждение победителей.
Как рассказали в правительстве ЯНАО, Альберт Сэротэтто родился в семье оленевода. Предпринимательством она занялся в 2013 году. Владеет двумя продуктовыми магазинами в сёлах Яр-Сале и Сюнай-Сале, где создано пять рабочих мест для жителей. В планах предпринимателя – развитие бизнеса, открытие торгового центра, в котором будет продаваться всё необходимое для тундрового населения.
Национальная премия «Бизнес-Успех» - совместный проект общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты России.
ИСТОЧНИК KP.RU