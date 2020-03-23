2020-03-23T09:04:59+03:00
Общество

Ямальский предприниматель стал одним из победителей премии «Бизнес-Успех»

Бизнесмен намерен открыть торговый центр для кочевников
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальский предприниматель стал одним из победителей премии «Бизнес-Успех» Фото: yanao.ruЯмальский предприниматель стал одним из победителей премии «Бизнес-Успех» Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Предприниматель из Яр-Сале Альберт Сэротэтто стал одним из тринадцати лауреатов национальной премии «Бизнес-Успех». Он получил специальный приз от оргкомитета. Финал состоялся в Москве, в рамках него и прошло награждение победителей.

Как рассказали в правительстве ЯНАО, Альберт Сэротэтто родился в семье оленевода. Предпринимательством она занялся в 2013 году. Владеет двумя продуктовыми магазинами в сёлах Яр-Сале и Сюнай-Сале, где создано пять рабочих мест для жителей. В планах предпринимателя – развитие бизнеса, открытие торгового центра, в котором будет продаваться всё необходимое для тундрового населения.

Национальная премия «Бизнес-Успех» - совместный проект общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На месторождении в ЯНАО струей воды убило рабочего
На Ямале началось активное тестирование на коронавирус
Ямальский предприниматель стал одним из победителей премии «Бизнес-Успех»
Число ямальцев на самоизоляции из-за коронавируса растет
Ноябрянка влюбилась в мошенника и отдала ему почти миллион рублей
Врачи наблюдают за состоянием изолированных ямальцев дистанционно
В Новом Уренгое автомобиль влетел под поезд на переезде
Скорая в Ноябрьске к некоторым пациентам приезжает в защитных костюмах
Доступ в суды Ямала ограничили из-за коронавируса
Погода на Ямале 23 марта: ожидается солнечный день без осадков
Губернатор Ямала подвел промежуточные итоги работы штаба по коронавирусу
Жителя Нового Уренгоя в пятый раз осудили за пьяное вождение
С осужденного из Тазовского района взыскали деньги на лечение потерпевшей
Пенсионный фонд Ямала рекомендовал получать госуслуги дистанционно
Погода на Ямале 22 марта: ветер северо-западный