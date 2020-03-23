2020-03-23T08:55:11+03:00
Общество

Число ямальцев на самоизоляции из-за коронавируса растет

На домашнем карантине больше 300 человек
Анна Полякова
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Число ямальцев на самоизоляции растет Фото: Фото: Оперативный штаб ЯНАОЧисло ямальцев на самоизоляции растет Фото: Фото: Оперативный штаб ЯНАО
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На Ямале 302 человека находятся на домашнем карантине в режиме самоизоляции, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса в автономном округе. Данные актуальны на утро 23 марта, сообщает оперативный штаб ЯНАО, который в ежедневном режиме публикует данные по региону. Число самоизолированных растет. Еще накануне вечером таких было 297 человек.

21 ямалец – на госпитализации, поскольку были в контакте с больными. 56 человек снято с карантина по истечении срока наблюдения. У них взяты анализы, которые подтвердили, что люди здоровы.

По-прежнему в регионе нет подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщалось, врачи наблюдают за состоянием изолированных ямальцев дистанционно. Анализы у находящихся на карантине берут с 11 по 14 день

ИСТОЧНИК KP.RU

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