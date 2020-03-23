23 Март 2020 2020-03-23T08:34:16+03:00

Ноябрянка влюбилась в мошенника и отдала ему почти миллион рублей Фото: pixabay.com

Год мужчина выманивал у нее деньги под разными предлогами

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Жительница Ноябрьска не пожалела почти миллиона рублей, когда речь зашла о любимом участнике телевизионного шоу. Однако позже она обратилась в полицию, заподозрив, что ее обманули.

Выяснилось, что женщина влюбилась. Добавив этого мужчину в друзья в сети интернет, она стала с ним переписываться. Разговоры продолжалась более года, на протяжении которого мужчина просил у нее деньги под разными предлогами. Всего жительница Ямала перевела мошеннику более 900 тысяч рублей.

- Догадавшись, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU