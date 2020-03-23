В Новом Уренгое автомобиль влетел под поезд на переезде

23 Март 2020 2020-03-23T07:17:46+03:00

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В жуткой аварии под Новым Уренгоем погиб сотрудник железной дороги. Несчастье произошло 21 марта в 13.37 на многопутном железнодорожном переезде автодороги «Проезд №4» рядом с п. Ево-Яха.

В Госавтоинспекции ЯНАО уточнили, что водитель автомобиля «Chevrolet» выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд. Лихач, пытаясь успеть проскочить перед поездом, столкнулся с вагоном подвижного грузового состава локомотива. В результате ДТП кондуктор грузового состава, находящийся на подножке первого вагона, погиб на месте происшествия.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых один человек погиб и два травмированы. С начала 2020 года на ямальских дорогах в 1414 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 120 получили травмы, в их числе 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU