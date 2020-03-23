2020-03-23T07:05:50+03:00
Общество

Скорая в Ноябрьске к некоторым пациентам приезжает в защитных костюмах

На станции СМП объяснили причину таких визитов врачей
Анна Полякова
Поделиться:
Скорая в Ноябрьске к некоторым пациентам приезжает в защитных костюмах Фото: ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ССМП"Скорая в Ноябрьске к некоторым пациентам приезжает в защитных костюмах Фото: ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ССМП"
Изменить размер текста:

Жителей Ноябрьска просят не беспокоиться и отнестись к ситуациям пониманием, когда на вызовы пациентов приезжают бригады скорой медицинской помощи в защитных костюмах. На станции СМП объяснили причину таких визитов врачей.

Бригады скорой оказывают помощь, в том числе и гражданам, находящимся в режиме самоизоляции для препятствия распространения коронавируса. У данной категории населения, также как и у всех, случаются приступы аппендицита, инсульты, инфаркты.

В таких случаях принимаются особые меры предосторожности для предотвращения распространения инфекции и заражения самих сотрудников скорой медицинской помощи.

Напомним, на территории ЯНАО из-за коронавируса действует режим повышенной готовности, объявленный в регионе 16 марта. Почти триста северян находятся на самоизоляции. Это те, кто приехал из-за границы, симптомов болезни у них не выявлено, однако по правилам им нужно оставаться в карантине 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На месторождении в ЯНАО струей воды убило рабочего
На Ямале началось активное тестирование на коронавирус
Ямальский предприниматель стал одним из победителей премии «Бизнес-Успех»
Число ямальцев на самоизоляции из-за коронавируса растет
Ноябрянка влюбилась в мошенника и отдала ему почти миллион рублей
Врачи наблюдают за состоянием изолированных ямальцев дистанционно
В Новом Уренгое автомобиль влетел под поезд на переезде
Скорая в Ноябрьске к некоторым пациентам приезжает в защитных костюмах
Доступ в суды Ямала ограничили из-за коронавируса
Погода на Ямале 23 марта: ожидается солнечный день без осадков
Губернатор Ямала подвел промежуточные итоги работы штаба по коронавирусу
Жителя Нового Уренгоя в пятый раз осудили за пьяное вождение
С осужденного из Тазовского района взыскали деньги на лечение потерпевшей
Пенсионный фонд Ямала рекомендовал получать госуслуги дистанционно
Погода на Ямале 22 марта: ветер северо-западный