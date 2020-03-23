23 Март 2020 2020-03-23T07:05:50+03:00

Скорая в Ноябрьске к некоторым пациентам приезжает в защитных костюмах Фото: ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ССМП"

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Жителей Ноябрьска просят не беспокоиться и отнестись к ситуациям пониманием, когда на вызовы пациентов приезжают бригады скорой медицинской помощи в защитных костюмах. На станции СМП объяснили причину таких визитов врачей.

Бригады скорой оказывают помощь, в том числе и гражданам, находящимся в режиме самоизоляции для препятствия распространения коронавируса. У данной категории населения, также как и у всех, случаются приступы аппендицита, инсульты, инфаркты.

В таких случаях принимаются особые меры предосторожности для предотвращения распространения инфекции и заражения самих сотрудников скорой медицинской помощи.

Напомним, на территории ЯНАО из-за коронавируса действует режим повышенной готовности, объявленный в регионе 16 марта. Почти триста северян находятся на самоизоляции. Это те, кто приехал из-за границы, симптомов болезни у них не выявлено, однако по правилам им нужно оставаться в карантине 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU