2020-03-23T07:51:44+03:00
Общество

Врачи наблюдают за состоянием изолированных ямальцев дистанционно

Анализы у находящихся на карантине берут с 11 по 14 день
Анна Полякова
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Врачи наблюдают за состоянием изолированных ямальцев дистанционно Фото: yanao.ruВрачи наблюдают за состоянием изолированных ямальцев дистанционно Фото: yanao.ru
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Врачи не будут ежедневно посещать ямальцев, наблюдаемых на дому в связи с распространением коронавира. Такие меры не требуется. Об этом рассказал директор депздрава ЯНАО Сергей Новиков на заседании Оперативного штаба.

За каждым прибывшим из другой страны или каждым, кто был в потенциальном контакте с больным, устанавливается наблюдение врача. Врачи будут делать это дистанционно, по телефону узнавая о самочувствии. Изолированных в случае появления признаков простуды просят незамедлительно самостоятельно обращаться за медпомощью по телефону поликлиники или 03. Врачи придут на дом один раз с 11 по 14 день нахождения на карантине, чтобы взять анализы.

Сергей Новиков подчеркнул, что лабораторная база по исследованию на коронавирусную инфекцию в округе усилилась более чем в два раза. На Ямале пять медучреждений дополнительно готовы брать анализы на инфекцию.

В ближайшее время с прибытием реактивов исследовать начнут всех болеющих гриппом и ОРЗ и относящихся к группам повышенного риска – пожилых и имеющих хронические заболевания. При необходимости, исследовать смогут вообще всех болеющих сезонными респираторными заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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