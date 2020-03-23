Доступ в суды Ямала ограничили из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T06:23:20+03:00

Новый режим продлится до 10 апреля 2020 года

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На Ямале в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции изменились условия доступа в суды. С участием сторон рассматриваться будут только дела, носящие безотлагательный характер.

Речь идет, например, о слушаниях об избрании мер пресечения, их изменении, продлении сроков содержания под стражей или домашних арестов, о защите интересов несовершеннолетнего. Кроме того, в судах будут рассматриваться дела без вызова сторон.

Документы в суд рекомендовано направлять почтой или через интернет-приемные судов.

Режим ограничения продлится с 19 марта по 10 апреля 2020 года. Решение принято Постановлением Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей Российской Федерации, подчеркнули в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU