Доступ в суды Ямала ограничили из-за коронавируса
На Ямале в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции изменились условия доступа в суды. С участием сторон рассматриваться будут только дела, носящие безотлагательный характер.
Речь идет, например, о слушаниях об избрании мер пресечения, их изменении, продлении сроков содержания под стражей или домашних арестов, о защите интересов несовершеннолетнего. Кроме того, в судах будут рассматриваться дела без вызова сторон.
Документы в суд рекомендовано направлять почтой или через интернет-приемные судов.
Режим ограничения продлится с 19 марта по 10 апреля 2020 года. Решение принято Постановлением Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей Российской Федерации, подчеркнули в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU