23 Март 2020 2020-03-23T05:19:16+03:00

Погода на Ямале 23 марта: ожидается солнечный день без осадков Фото: Анна Полякова

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В понедельник, 23 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -8 градусов, пасмурно. Во второй половине дня ожидается снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Ноябрьске -14 градусов. Солнечно и без осадков. Ветер западных направлений 4 м/с.

В Новом Уренгое -16 градусов. Ясная погода во второй половине дня сменится на пасмурную, но день пройдет без осадков. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Надыме -12 градусов. В основном солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Губкинском -16 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале -17 градусов, солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Муравленко -15 градусов. Ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Лабытнанги -15 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU