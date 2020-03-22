22 Март 2020 2020-03-22T13:29:01+03:00

Жителя Нового Уренгоя в пятый раз осудили за пьяное вождение. Фото: Савинов Руслан.

Пьяному море по колено, а лужа по уши

Изменить размер текста: A A

Городской суд Нового Уренгоя приговорил 32-летнего жителя города по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ». Более подробно об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ямала.

Установлено, что в сентябре 2015 года, в феврале и июне 2016 года, в феврале 2018 года мужчину осудили за пьяную езду. В том числе трижды к реальному лишению свободы.

Он освободился из колонии в марте 2019 года. Несмотря на это, в ноябре прошлого года ночью осужденный в пьяном виде вновь сел за руль и был остановлен сотрудниками ДПС.

Суд назначил злоумышленнику наказание год и два месяца лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU