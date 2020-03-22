22 Март 2020 2020-03-22T12:52:18+03:00

С осужденного из Тазовского района взыскали деньги на лечение потерпевшей Фото: pixabay.com

Женщина потратила почти 100 тысяч рублей на выздоровление

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Тазовского района проверили сообщение о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Подробности стали известны от пресс-службы региональной прокуратуры.

Известно, что осужденный повалил потерпевшую на пол. Беззащитная женщина в момент падения ударилась левым плечом о брусок.

Из-за этого она получила закрытый перелом левого плеча со смещением. Пострадавшей оказали медпомощь. Это стоило более 97 тысяч рублей.

По этой причине прокурор района в суд направил иск о взыскании денег, потраченных на оплату лечения потерпевшей. В итоге Тазовский районный суд требования прокурора удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU