Пенсионный фонд Ямала рекомендовал получать госуслуги дистанционно
Ямальское отделение Пенсионного фонда России рекомендовало гражданам, особенно пожилым, дистанционно обращаться за получением госуслуг через личный кабинет. Этой мерой удастся избежать посещения общественных мест и снизить риск заражения коронавирусом.
За любой услугой в ПФР можно обратиться через личный кабинет на сайте или через портал госуслуг. Отметим, что сервисы кабинета охватывают большинство направлений: использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие соцвыплаты.
Напомним что вопросы Пенсионному фонду можно направить через онлайн-приёмную. А вся оперативная информация предоставляется по номеру горячей линии: 8 (34922) 3-69-61, 3-69-62.
Если же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, то лучше воспользоваться сервисом предварительной записью Это поможет не ожидать приема в очереди.
ИСТОЧНИК KP.RU