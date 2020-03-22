Пенсионный фонд Ямала рекомендовал получать госуслуги дистанционно

22 Март 2020 2020-03-22T09:00:12+03:00

Это удобно и просто

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Ямальское отделение Пенсионного фонда России рекомендовало гражданам, особенно пожилым, дистанционно обращаться за получением госуслуг через личный кабинет. Этой мерой удастся избежать посещения общественных мест и снизить риск заражения коронавирусом.

За любой услугой в ПФР можно обратиться через личный кабинет на сайте или через портал госуслуг. Отметим, что сервисы кабинета охватывают большинство направлений: использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие соцвыплаты.

Напомним что вопросы Пенсионному фонду можно направить через онлайн-приёмную. А вся оперативная информация предоставляется по номеру горячей линии: 8 (34922) 3-69-61, 3-69-62.

Если же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, то лучше воспользоваться сервисом предварительной записью Это поможет не ожидать приема в очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU