2020-03-22T09:00:12+03:00
Общество

Пенсионный фонд Ямала рекомендовал получать госуслуги дистанционно

Это удобно и просто
Руслан Савинов
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Пенсионный фонд Ямала рекомендовал получать госуслуги дистанционно. Фото: Савинов Руслан.Пенсионный фонд Ямала рекомендовал получать госуслуги дистанционно. Фото: Савинов Руслан.
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Ямальское отделение Пенсионного фонда России рекомендовало гражданам, особенно пожилым, дистанционно обращаться за получением госуслуг через личный кабинет. Этой мерой удастся избежать посещения общественных мест и снизить риск заражения коронавирусом.

За любой услугой в ПФР можно обратиться через личный кабинет на сайте или через портал госуслуг. Отметим, что сервисы кабинета охватывают большинство направлений: использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие соцвыплаты.

Напомним что вопросы Пенсионному фонду можно направить через онлайн-приёмную. А вся оперативная информация предоставляется по номеру горячей линии: 8 (34922) 3-69-61, 3-69-62.

Если же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, то лучше воспользоваться сервисом предварительной записью Это поможет не ожидать приема в очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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