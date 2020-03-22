22 Март 2020 2020-03-22T05:06:08+03:00

Погода на Ямале 22 марта: ветер северо-западный. Фото: Савинов Руслан.

Во всех районах без осадков

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В воскресенье, 22 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -14 градусов, ясно. Без осадков. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -15 градусов. Ясно, без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -19 градусов, солнечно и без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Надыме -16 градусов. Облачно и без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Губкинском -16 градусов, ясно, без осадков. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Тарко-Сале -17 градусов, малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Муравленко -15 градусов, ясно, без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Лабытнанги -14 градусов, ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU