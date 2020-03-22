2020-03-22T05:06:08+03:00
Общество

Погода на Ямале 22 марта: ветер северо-западный

Во всех районах без осадков
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода на Ямале 22 марта: ветер северо-западный. Фото: Савинов Руслан.Погода на Ямале 22 марта: ветер северо-западный. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 22 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -14 градусов, ясно. Без осадков. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -15 градусов. Ясно, без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -19 градусов, солнечно и без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Надыме -16 градусов. Облачно и без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Губкинском -16 градусов, ясно, без осадков. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Тарко-Сале -17 градусов, малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Муравленко -15 градусов, ясно, без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Лабытнанги -14 градусов, ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на Ямале 22 марта: ветер северо-западный
Госавтоинспекторы Нового Уренгоя проверили на безопасность все автобусы
На Ямале во время ЧП на производстве погиб вахтовик
Мошенник «облегчил» карточку жителя Салехарда на 150 тысяч рублей
Погода на Ямале 21 марта: солнечно и морозно
В колониях Ямала из-за коронавируса запретили свидания
Все вернувшиеся из-за границы на Ямал обязаны самоизолироваться
Иностранец на вокзале в Новом Уренгое лишился телефона
Мэр Ноябрьска раскритиковал уборку снега в городе
На Ямале заработала «горячая линия» для туристов округа
«Ямальское знамя памяти» - в самых северных поселениях региона
В аэропорту Нового Уренгоя усилили меры профилактики
На Ямале интерес населения к наркотикам угасает
В Новом Уренгое ищут мошенника, выманившего у мужчины полмиллиона рублей
Ученые следят за белой медведицей, помеченной на острове Вилькицкого
Новоуренгойские врачи избавили пациентку от гигантской опухоли, висевшей на животе
В подъездах многоквартирников Салехарда проводят дезинфекцию
На Ямале прокуроры закрыли сайт по продаже снюса
В Надымском районе выявили хищение 6 миллионов бюджетных рублей
Ноябрян просят не посещать больницу без острой необходимости