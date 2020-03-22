Погода на Ямале 22 марта: ветер северо-западный
В воскресенье, 22 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -14 градусов, ясно. Без осадков. Ветер северо-западный 3 м/с.
В Ноябрьске -15 градусов. Ясно, без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.
В Новом Уренгое -19 градусов, солнечно и без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.
В Надыме -16 градусов. Облачно и без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.
В Губкинском -16 градусов, ясно, без осадков. Ветер северо-западный 8 м/с.
В Тарко-Сале -17 градусов, малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.
В Муравленко -15 градусов, ясно, без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.
В Лабытнанги -14 градусов, ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU