21 Март 2020 2020-03-21T16:56:24+03:00

Госавтоинспекторы Нового Уренгоя проверили на безопасность все автобусы. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Рейд под названием «Автобус» провели автоинспекторы города Новый Уренгой. Стажи правопорядка особое внимание уделили выявлению таких нарушений, как выход на линию неисправных маршруток на городских автодорогах, соответствие технического состояния и конструкции автобусов требованиям безопасности.

Особым проверкам подверглись транспортные средства, используемые для перевозки детей.

Как сообщили в ведомстве, в результате рейдового мероприятия выявлен ряд административных правонарушений, совершенных водителями автобусов. В отношении виновных лиц приняты процессуальные меры.

С водителями проведены беседы и инструктажи о необходимости соблюдения Правил дорожного движения/

ИСТОЧНИК KP.RU