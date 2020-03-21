2020-03-21T16:56:24+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Нового Уренгоя проверили на безопасность все автобусы

Был выявлен ряд административных правонарушений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Госавтоинспекторы Нового Уренгоя проверили на безопасность все автобусы. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОГосавтоинспекторы Нового Уренгоя проверили на безопасность все автобусы. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
Изменить размер текста:

Рейд под названием «Автобус» провели автоинспекторы города Новый Уренгой. Стажи правопорядка особое внимание уделили выявлению таких нарушений, как выход на линию неисправных маршруток на городских автодорогах, соответствие технического состояния и конструкции автобусов требованиям безопасности.

Особым проверкам подверглись транспортные средства, используемые для перевозки детей.

Как сообщили в ведомстве, в результате рейдового мероприятия выявлен ряд административных правонарушений, совершенных водителями автобусов. В отношении виновных лиц приняты процессуальные меры.

С водителями проведены беседы и инструктажи о необходимости соблюдения Правил дорожного движения/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госавтоинспекторы Нового Уренгоя проверили на безопасность все автобусы
На Ямале во время ЧП на производстве погиб вахтовик
Мошенник «облегчил» карточку жителя Салехарда на 150 тысяч рублей
Погода на Ямале 21 марта: солнечно и морозно
В колониях Ямала из-за коронавируса запретили свидания
Все вернувшиеся из-за границы на Ямал обязаны самоизолироваться
Иностранец на вокзале в Новом Уренгое лишился телефона
Мэр Ноябрьска раскритиковал уборку снега в городе
На Ямале заработала «горячая линия» для туристов округа
«Ямальское знамя памяти» - в самых северных поселениях региона
В аэропорту Нового Уренгоя усилили меры профилактики
На Ямале интерес населения к наркотикам угасает
В Новом Уренгое ищут мошенника, выманившего у мужчины полмиллиона рублей
Ученые следят за белой медведицей, помеченной на острове Вилькицкого
Новоуренгойские врачи избавили пациентку от гигантской опухоли, висевшей на животе
В подъездах многоквартирников Салехарда проводят дезинфекцию
На Ямале прокуроры закрыли сайт по продаже снюса
В Надымском районе выявили хищение 6 миллионов бюджетных рублей
Ноябрян просят не посещать больницу без острой необходимости