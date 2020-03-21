Госавтоинспекторы Нового Уренгоя проверили на безопасность все автобусы
Рейд под названием «Автобус» провели автоинспекторы города Новый Уренгой. Стажи правопорядка особое внимание уделили выявлению таких нарушений, как выход на линию неисправных маршруток на городских автодорогах, соответствие технического состояния и конструкции автобусов требованиям безопасности.
Особым проверкам подверглись транспортные средства, используемые для перевозки детей.
Как сообщили в ведомстве, в результате рейдового мероприятия выявлен ряд административных правонарушений, совершенных водителями автобусов. В отношении виновных лиц приняты процессуальные меры.
С водителями проведены беседы и инструктажи о необходимости соблюдения Правил дорожного движения/
ИСТОЧНИК KP.RU