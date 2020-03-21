21 Март 2020 2020-03-21T15:16:16+03:00

На Ямале во время ЧП на производстве погиб вахтовик Фото: pixabay.com

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Чрезвычайное происшествие на месторождении недалеко от Муравленко произошло в ночь на 21 марта. Спасти работника не удалось, сообщают его близкие в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

Известно, что погибшего зовут Дмитрий Остапов 1977 года рождения. Он является жителем Ноябрьска. Трагедия произошла на кусту 5 во время цементирования.При производстве работ произошла внештатная ситуация, лопнула одна из труб. Дмитрий получил травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь из города Муравленко. Бригада скорой помощи выехала в 2:06. В 03:20 медики констатировала смерть пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU