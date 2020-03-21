Мошенник «облегчил» карточку жителя Салехарда на 150 тысяч рублей

21 Март 2020 2020-03-21T13:01:30+03:00

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Жители Салехарда продолжают переводить деньги незнакомцам, предоставляя последним всю необходимую информацию.

Так, в дежурную часть окружной полиции обратился местный житель с заявлением о мошенничестве, который пояснил, что неизвестные, злоупотребив его доверием, завладели принадлежащими ему 148 тыс. рублей.

Полицейским он рассказал, что на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств злоумышленник завладел данными банковских карт и паролями, которые пришли в смс-сообщениях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Полиция Салехарда настоятельно рекомендует горожанам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU