2020-03-21T13:01:30+03:00
Общество

Мошенник «облегчил» карточку жителя Салехарда на 150 тысяч рублей

Ямалец повелся на старую схему обмана
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Мошенник «облегчил» карточку жителя Салехарда на 150 тысяч рублейМошенник «облегчил» карточку жителя Салехарда на 150 тысяч рублейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жители Салехарда продолжают переводить деньги незнакомцам, предоставляя последним всю необходимую информацию.

Так, в дежурную часть окружной полиции обратился местный житель с заявлением о мошенничестве, который пояснил, что неизвестные, злоупотребив его доверием, завладели принадлежащими ему 148 тыс. рублей.

Полицейским он рассказал, что на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств злоумышленник завладел данными банковских карт и паролями, которые пришли в смс-сообщениях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Полиция Салехарда настоятельно рекомендует горожанам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенник «облегчил» карточку жителя Салехарда на 150 тысяч рублей
Погода на Ямале 21 марта: солнечно и морозно
В колониях Ямала из-за коронавируса запретили свидания
Все вернувшиеся из-за границы на Ямал обязаны самоизолироваться
Иностранец на вокзале в Новом Уренгое лишился телефона
Мэр Ноябрьска раскритиковал уборку снега в городе
На Ямале заработала «горячая линия» для туристов округа
«Ямальское знамя памяти» - в самых северных поселениях региона
В аэропорту Нового Уренгоя усилили меры профилактики
На Ямале интерес населения к наркотикам угасает
В Новом Уренгое ищут мошенника, выманившего у мужчины полмиллиона рублей
Ученые следят за белой медведицей, помеченной на острове Вилькицкого
Новоуренгойские врачи избавили пациентку от гигантской опухоли, висевшей на животе
В подъездах многоквартирников Салехарда проводят дезинфекцию
На Ямале прокуроры закрыли сайт по продаже снюса
В Надымском районе выявили хищение 6 миллионов бюджетных рублей
Ноябрян просят не посещать больницу без острой необходимости