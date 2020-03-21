2020-03-21T07:16:07+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 марта: солнечно и морозно

Ветер северо-западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 21 марта: солнечно и морозно. Фото из группы "Надым и Надымский район" во "ВКонтакте"Погода на Ямале 21 марта: солнечно и морозно. Фото из группы "Надым и Надымский район" во "ВКонтакте"
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В субботу 21 марта в Ямало-Ненецком автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -12 градусов, местами до -19 градусов.

В Салехарде переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -19, -13 градусов.

В Новом Уренгое солнечная погода и без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -19, -12 градусов.

В Ноябрьске преимущественно ямная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -10 градусов.

В Тарко-Сале ясная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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