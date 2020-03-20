2020-03-20T16:43:14+03:00
Общество

В колониях Ямала из-за коронавируса запретили свидания

Родственников заключенных просят с пониманием отнестись к ограничительным мерам
Анна Полякова
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В колониях Ямала из-за коронавируса запретили свиданияВ колониях Ямала из-за коронавируса запретили свиданияФото: Ольга Крыльцова
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В колониях Ямала для предупреждения распространения заболеваемости начали действовать дополнительные ограничения. Из-за угрозы распространения коронавируса длительные и краткосрочные свидания запрещены с 16 марта до особого указания.

Как сообщил в УФСИН России по ЯНАО, в учреждения уголовно-исполнительной системы также категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой, а также тех, кто прибыл из других государств в течение последних 14 дней.

Кроме того, в случае выявления у заключенных симптомов коронавируса, больных будут госпитализировать.

Ограничительные меры действуют в колониях № 3 и № 18 в Харпе, колонии № 8 в Лабытнанги и в следственном изоляторе № 1 того же города.

Родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных просят с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН России и сайте УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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