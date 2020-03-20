Все вернувшиеся из-за границы на Ямал обязаны самоизолироваться

20 Март 2020 2020-03-20T16:22:30+03:00

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На карантин или в самоизоляцию на 14 дней теперь обязаны уходить все ямальцы, вернувшиеся из-за границы, независимо от того, какая страна посещалась. Такие правила действуют для недопущения завоза и распространения на Ямале новой коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве ЯНАО.

Это требование главного санитарного врача России должен исполнять каждый, кто приезжает на Ямал. Такая же процедура ожидает всех, кто только намеревается выехать за пределы России и будет возвращаться в округ.

Фото: правительство ЯНАО

В первую очередь, прибывший из другой страны сразу обязан сообщить об этом на горячую линию МФЦ 8 800 2000 115 или Роспотребнадзора ЯНАО 8 800 100 03 12. Вернувшейся должен сообщить дату приезда, место пребывания и контактную информацию. Всем, кто отправляется на карантин, положен лист нетрудоспособности. Больничные теперь оформляются по новым правилам.

Он будет электронным и получать его нужно, подав заявление через личный кабинет на сайте «Фонда социального страхования». Упрощенные временные правила оформления листов нетрудоспособности начали действовать сегодня, 20 марта.

- Мы рекомендуем ямальцам пока отказаться от поездок за границу. Все, кто возвращается из-за границы, должны понимать свои обязанности, – сказал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU