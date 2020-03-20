Иностранец на вокзале в Новом Уренгое лишился телефона

20 Март 2020 2020-03-20T15:53:16+03:00

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Житель Республики Башкортостан потерял бдительность на железнодорожном вокзале Нового Уренгоя. Мужчина задремал в зале ожидания железнодорожного вокзала, а в это время кто-то похитил его сотовый телефон, который лежал в кармане.

После случившегося он обратился в полицию. Сумма ущерба гость региона оценил в 20 000 рублей. Сотрудники транспортной полиции по камерам видеонаблюдения установили подозреваемого в совершении кражи, произошедшей 16 марта. Злоумышленник похитил сотовый телефон и сел в поезд, следующий до Уфы.

Ориентировка с описанием подозреваемого была направлена сотрудникам транспортной полиции станции Тюмень, где у поезда должна быть остановка. Когда поезд прибыл в столицу области, сотрудники уголовного розыска доставили злоумышленника в дежурную часть. Им оказался 45-летний земляк владельца телефона.

При личном досмотре у него был обнаружен украденный сотовый. Задержанный пояснил, что на вокзале станции Новый Уренгой видел, как один из посетителей задремал, и в этот момент мобильник выпал у него из кармана и упал под сидение. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник поднял телефон, который впоследствии планировал оставить себе.

На мужчину завели уголовное дело, сообщает Ново-Уренгойский ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU