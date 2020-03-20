Мэр Ноябрьска раскритиковал уборку снега в городе

20 Март 2020 2020-03-20T16:00:58+03:00

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В Ноябрьске из-за резких перепадов температуры увеличилось количество обращений по поводу некачественной уборки дворов и тротуаров. Мэр Алексей Романов и исполняющий обязанности директора дирекции муниципального заказа Геннадий Ким выехали по адресам, о которых горожане писали в личные сообщения в Инстаграм главе, сообщили в администрации Ноябрьска.

- Для расчистки внутриквартальных проездов, не относящихся к УК и ТСЖ, бюджетные деньги выделены. И главное – чтобы ноябряне смогли беспрепятственно проехать к своим домам, - уточнил Алексей Романов.

Фото: Администрация Ноябрьска

По итогам поездки ситуацию в городе он назвал «неудовлетворительной». Коллапс после резкого потепления во многих дворах и микрорайонах доставлял неудобство не только горожанам, но и водителям спецтехники. Хоть управляющие компании и стараются работать, но этого явно недостаточно, подчеркнул градоначальник.

- Вскоре снова потеплеет, поэтому нужно усилить меры по вывозу снега с городских территорий, чтобы жители Ноябрьска не испытывали дискомфорт. Уже на следующей неделе мы проведем Совет директоров, где обсудим проблемы, - заключил Алексей Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU