На Ямале заработала «горячая линия» для туристов округа
Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО запустил «горячую линию» для туристов и турбизнеса округа. Туроператоры, турагенты и отельеры могут не только проконсультироваться, но и сообщить о возникающих сложностях, связанных с отказом от бронирования. Туристы также могут получить консультацию, связанную с отказами от путёвок, сдачей билетов и другими сложностями.
Раздел «Туристам и турбизнесу Ямала» создан на сайте департамента. В разделе – актуальная информация, советы для туристов и представителей туротрасли, ссылки на официальные источники информации о ситуацию с коронавирусом в ЯНАО, информация для россиян, находящихся за границей, контакты «горячей линии» Ростуризма.
Накануне для получения полной и достоверной картины состояния туротрасли на Ямале во время ситуации, связанной с распространением коронавируса, ведомство объявило оперативный мониторинг рынка.
Телефоны «горячей линии»:
Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО: +7(34922)31781, с 8:30 до 18:00, пн.-пт.; +79821739145, с 8:30 до 20:00, ежедневно.
Туристско-информационный центра ЯНАО: +7(34922)41515, с 8:30 до 18:00, пн.-пт; +79220541457, с 8:30 до 20:00, ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU