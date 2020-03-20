На Ямале заработала «горячая линия» для туристов округа

20 Март 2020 2020-03-20T15:12:21+03:00

Ямальцы могут получить консультацию по вопросам отказа от путёвок и других сложностей

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Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО запустил «горячую линию» для туристов и турбизнеса округа. Туроператоры, турагенты и отельеры могут не только проконсультироваться, но и сообщить о возникающих сложностях, связанных с отказом от бронирования. Туристы также могут получить консультацию, связанную с отказами от путёвок, сдачей билетов и другими сложностями.

Раздел «Туристам и турбизнесу Ямала» создан на сайте департамента. В разделе – актуальная информация, советы для туристов и представителей туротрасли, ссылки на официальные источники информации о ситуацию с коронавирусом в ЯНАО, информация для россиян, находящихся за границей, контакты «горячей линии» Ростуризма.

Накануне для получения полной и достоверной картины состояния туротрасли на Ямале во время ситуации, связанной с распространением коронавируса, ведомство объявило оперативный мониторинг рынка.

Телефоны «горячей линии»:

Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО: +7(34922)31781, с 8:30 до 18:00, пн.-пт.; +79821739145, с 8:30 до 20:00, ежедневно.

Туристско-информационный центра ЯНАО: +7(34922)41515, с 8:30 до 18:00, пн.-пт; +79220541457, с 8:30 до 20:00, ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU