«Ямальское знамя памяти» - в самых северных поселениях региона

20 Март 2020 2020-03-20T13:36:03+03:00

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Жители северных сел Тазовского района – Гыды и Антипаюты присоединились к патриотической акции «Ямальское знамя памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Гыде на красное полотно имена героев-родственников вписали депутат Районной Думы Иосиф Яр, глава села Олег Шабалин, член Молодежного совета при Главе района Константин Тэсида. В Антипаюте патриотическое мероприятие прошло в минувшие выходные. Всего жители северных поселений внесли на фрагмент знамени более 35 имен. Акция продолжает путешествие по району. Следующий пункт – село Находка. Традиционно помощь в проведении и организации мероприятий оказывают члены Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Напомним, что эта акция пройдет в каждом муниципальном образовании Ямала. По итогам из 13 фрагментов будет изготовлено единое «Ямальское знамя памяти», которое 9 мая пронесут по улицам окружной столицы во время парадного шествия «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU