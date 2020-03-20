В аэропорту Нового Уренгоя усилили меры профилактики

20 Март 2020 2020-03-20T13:13:11+03:00

На обеззараживании работают три бригады

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В аэропорту Нового Уренгоя меры профилактики усилили в связи с введением режима повышенной готовности для предупреждения чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Усилен режим дезинфекции помещений аэровокзала. Каждый час обрабатываются стойки регистрации, информации, места общего пользования, а также контактное оборудование зон предполётного досмотра и выхода на посадку.

На обеззараживании работают три бригады Фото: администрация Нового Уренгоя

Также организована регулярная обработка автобусов специальным дезинфицирующим раствором. Дезинфекция проводится после каждого рейса на конечной остановке. На обеззараживании работают три бригады. Используемое средство не токсично для людей.

Для сотрудников воздушной гавани введён масочный режим, проводится медицинский контроль с обязательным измерением температуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU