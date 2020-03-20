На Ямале интерес населения к наркотикам угасает

20 Март 2020 2020-03-20T12:51:08+03:00

На Ямале оценили меры по борьбе с наркотиками Фото: yanao.ru

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За последние годы на Ямале отмечена тенденция к снижению интереса населения к наркотикам и психотропным веществам. Результаты опроса озвучили на заседании окружной антинаркотической комиссии, которое провел заместитель губернатора Аркадий Бессонов.

При этом 51% опрошенных считают, что необходимо ужесточить меры наказания за наркопреступления. За принудительное лечение наркоманов выступили 37% ямальцев.

На заседании обсудили наркоситуацию на территории региона в 2019 году. Наркозависимых, состоящих на учете, в сравнении с 2018 годом снизилось на 7,2%, с 1527 до 1418 человек. На 7,7%, с 13 до 14, возросло число летальных исходов от отравления наркотиками и психотропными веществами. Социальную реабилитацию прошли 133 человека, в том числе шесть несовершеннолетних.

В прошедшем году сотрудниками наркоконтроля ликвидировано два наркопритона. По итогам 12 месяцев 2019 года из незаконного оборота изъято больше полутора килограммов наркосодержащих растений и 13 с лишним кг наркотических средст.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков стало меньше на 14,4. К уголовной ответственности привлечено 235 лиц. За год выявлено 638 интернет-ресурсов и 113 надписей на стенах зданий и в подъездах, содержащих рекламу и пропаганду наркотических средств.

Согласно проводимому анализу, почти 60% лиц, совершивших наркопреступления, не имеют постоянного источника дохода.

По итогам совещания решено усилить профилактические меры - сделать акцент на создание социальных роликов, постоянно действующей рекламы, циклов теле-радиопередач, публикаций, видеотек, видеолекториев по проблемам наркозависимости и формированию потребности в здоровом образе жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU