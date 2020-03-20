В Новом Уренгое ищут мошенника, выманившего у мужчины полмиллиона рублей
В Новом Уренгое возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества. Жертва обмана лишился 553 900 рублей. Когда 52-летний мужчина понял, что самому ему деньги не вернуть, обратился за помощью в полицию.
Правоохранителям он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денег злоумышленник завладел данными банковской карты и паролями, которые пришли в смс-сообщениях. В результате у ямальца были списаны 553 900 рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU