2020-03-20T12:30:42+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое ищут мошенника, выманившего у мужчины полмиллиона рублей

Аферисит представился сотрудником службы безопасности банка
Анна Полякова
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В Новом Уренгое ищут мошенников, выманивших у мужчины полмиллиона рублейВ Новом Уренгое ищут мошенников, выманивших у мужчины полмиллиона рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества. Жертва обмана лишился 553 900 рублей. Когда 52-летний мужчина понял, что самому ему деньги не вернуть, обратился за помощью в полицию.

Правоохранителям он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денег злоумышленник завладел данными банковской карты и паролями, которые пришли в смс-сообщениях. В результате у ямальца были списаны 553 900 рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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