Ученые следят за белой медведицей, помеченной на острове Вилькицкого

20 Март 2020 2020-03-20T11:58:05+03:00

Спутниковые сигналы могут использовать для уведомления о выходе диких животных к людям

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Учёные рассказали о наблюдениях за белой медведицей, на которую на острове Вилькицкого надели ошейник с передатчиком.

Наблюдения за перемещениями самки с 15 декабря 2019 года по 15 марта 2020 показали, что на протяжении трёх месяцев она охотилась на тюленей в Карском море. В поисках пищи она гуляла вдоль 73 параллели северной широты, отклоняясь от неё лишь на 160 километров. В долготном направлении проходила расстояние 400 километров.

Сейчас медведица находится в районе острове Вилькицкого, который идеально подходит для охоты, поскольку здесь достаточное количество трещин во льду и разводий. Выход самки к острову Диксон также показал, что спутниковые сигналы с передатчиков медведей можно использовать для уведомления о появлении диких животных в местах жизнедеятельности людей. Анализ позволил определить периоды охоты и значительные перемещения в поисках новых мест пропитания.

В июле 2019 года на острове Белый также была помечена спутниковым передатчиком пятилетняя самка с двумя медвежатами. Однако мамаша сбросила ошейник в декабре, и сигнал перестал поступать.

Исследования ведутся в рамках проекта «Мониторинг белых медведей на островах и побережье Ямало-Ненецкого автономного округа» Института экологии и эволюции им. А.Н. Северцова и Российского Центра освоения Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU