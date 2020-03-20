Новоуренгойские врачи избавили пациентку от гигантской опухоли, висевшей на животе

20 Март 2020 2020-03-20T10:58:47+03:00

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В Новом Уренгое спасли пациентку, за которую не брались коллеги из других городов. Пенсионерка из Тюмени продолжительное время страдала от огромной, размером с футбольный мяч, опухоли передней брюшной стенки.

Медицинские организации, куда она обращалась, не допускали ее до операции из-за тяжелой сопутствующей патологии. Женщина перенесла инсульт, у нее диагностированный сахарный диабет, ИБС.

Женщина решила обратиться за спасением к новоуренгойским врачам. Ее обследовали, в стационаре под наблюдением специалистов женщине компенсировали сахарный диабет, привели в норму артериальное давление и перевели для дальнейшего лечения в онкологическое отделение.

Помимо удаления гигантской опухоли, характер которой уточнятся гистологами, пациентке выполнили абдоминопластика, которая сама по себе является тяжелой и сложной операцией. Удаленный жировой фартук с опухолью весил около 10 кг. Операция длилась несколько часов.

- Наконец, избавилась от долгих мучений, болей сейчас чувствую себя намного лучше, - поделилась эмоциями пациентка Елена, поблагодарив врачей, который помогли ей излечиться.

Через 8 дней после операции пациентку уже выписали из стационара для амбулаторного наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU