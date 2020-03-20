В подъездах многоквартирников Салехарда проводят дезинфекцию

20 Март 2020 2020-03-20T10:44:57+03:00

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В Салехарде усилены профилактические меры по недопущению распространения коронавируса. Как сообщили в администрации ямальской столицы, подъезды многоквартирных домов дезинфицируют.

Управляющим компаниям рекомендовано в местах общего пользования в многоквартирников проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Как отметила начальник организационно-технического отдела «Финансовой дирекции городского хозяйства» Раиса Скрыник, такие меры при проведении влажных уборок будут применяться, пока в них есть необходимость.

- В данный момент сотрудники еженедельно обрабатывают в подъездах лестничные перила и марши, подоконники, ручки и полотна дверей, почтовые ящики и батареи антисептическими средствами, - прокомментировала заместитель генерального директора одной из управляющих компаний Наталья Риттер.

ИСТОЧНИК KP.RU