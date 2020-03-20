20 Март 2020 2020-03-20T10:14:32+03:00

На Ямале прокуроры закрыли сайт по продаже снюса Фото: pixabay.com

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Прокуроры Шурышкарского района потребовали закрыть сайт, продававший снюс. Ресурс с запрещенным контентом выявили сотрудники надзорного ведомства в ходе мониторинга сети «Интернет».

Напомним, Федеральным законом установлен запрет на оптовую, розничную торговлю снюсом. Последствия потребления сосательного табака, по оценкам специалистов, схожи с употреблением наркотических средств: сильное привыкание и последующая зависимость, болезни различных внутренних органов и ротовой полости, резкие перепады настроения, бессонница – это еще не весь список страшного влияния смеси.

Размещенная на сайте информация создает в пользователей сети, в том числе несовершеннолетних, образ привлекательности употребления данного табачного продукта.

Прокурор района направил в суд административное исковое заявление о блокировке указанного сайта. Требования полностью удовлетворены, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU