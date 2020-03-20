В Надымском районе выявили хищение 6 миллионов бюджетных рублей
В Надымском районе выявили факт хищения бюджетных денег. 6 миллионов рублей были выплачены за не выполненные работы.
Выяснилось, между некоммерческая организация и общество с ограниченной ответственностью заключили договоры об участии в долевом строительстве жилых домов на территории Надыма. После этого ООО получило деньги.
При этом работы общество с ограниченной ответственностью выполнило не в полном объеме. Объекты в эксплуатацию не введены в сроки, установленные договорами долевого участия.
Следовательно, информация об объеме выполненных работ, представленная некоммерческой организации, содержала недостоверные сведения. Руководство ООО похитило 6 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU