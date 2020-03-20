Ноябрян просят не посещать больницу без острой необходимости
Ноябрьская городская больница перешла на новую форму работы с жителями. Горожан просят не посещать больницу без острой необходимости. Новые условия ввели в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, с целью предотвращения заболеваний и распространения среди населения Ноябрьска острых респираторно-вирусных инфекций.
При появлении симптомов ОРВИ администрация больницы рекомендует вызвать врача на дом. Пациентам с хроническими заболеваниями также нужно вызывать медика или скорую помощь.
Отменены дни приёма здоровых детей и профилактических осмотров в детской поликлинике. Для приема больных детей в основном корпусе открыли два дополнительных кабинета, работает кабинет неотложной помощи, также на этот период расширили штат педиатров.
Обращение опубликовано на официальных ресурсах городской больницы в сети Интернет. Горожане с пониманием отнеслись к нововведению и пожелали медперсоналу терпения и сил.
ИСТОЧНИК KP.RU