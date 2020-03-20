2020-03-20T09:17:45+03:00
Происшествия

Ямальскому браконьеру грозит срок за вылов краснокнижного осетра

В сеть он успел поймать четыре особи ценной рыбы
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальскому браконьеру грозит срок за вылов краснокнижного осетраЯмальскому браконьеру грозит срок за вылов краснокнижного осетраФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Браконьер на реке Горная Обь выловил краснокнижного осетра. Транспортные полицейские Салехарда задержали 67-летнего жителя деревни Усть-Войкары ЯНАО за незаконную рыбалку. В лесковую сеть он успел поймать четыре особи ценной рыбы.

Нарушителя установили 27 февраля 2020 года во время рейда с работниками отдела Государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО Нижеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Сети и улов были изъяты. По результатам проведенной ихтиологической судебной экспертизы незаконно выловленная рыба относится к семейству осетровых, вид - «Сибирский осетр». Популяция этой рыбы сокращается с каждым годом, поэтому она находится под защитой государства, занесена в Красную книгу РФ и вылов ее в открытых водоемах запрещен, пояснили в региональном ведомстве.

На браконьера завели уголовное дело по статье «Незаконные добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В подъездах многоквартирников Салехарда проводят дезинфекцию
На Ямале прокуроры закрыли сайт по продаже снюса
В Надымском районе выявили хищение 6 миллионов бюджетных рублей
Ноябрян просят не посещать больницу без острой необходимости
Ямальскому браконьеру грозит срок за вылов краснокнижного осетра
Первые 20 пуровчан станут обладателями «кнопки жизни»
В Новом Уренгое сожгли почти семь килограммов наркотиков
В Ноябрьске проверили наличие продуктов в магазинах
Более 130 ямальцев самоизолировались из-за коронавируса
Ямальские авиапассажиры могут вернуть билеты без штрафов
На трассе между Лабытнанги и Харпом иномарка влетела под грузовик
Ноябрянка отдала мошенникам 600 тысяч рублей
Погода на Ямале 20 марта: местами похолодает до - 16 градусов
Салехардцу грозит 5 лет тюрьмы за стрельбу из автомата на парковке
В детских садах Салехарда заработали «утренние фильтры»
В Новом Уренгое работник автомойки разбил в ДТП чистую машину
Набережная реки Шайтанки станет украшением Салехарда
В Ноябрьске в 2020 году снесут 46 ветхих домов
Новоуренгойца оштрафовали за оскорбление полицейского в психдиспансере
В Тазовском районе скорректировали сроки Слёта оленеводов
Салехардец в День строителя табуретом убил коллегу
Надымчанка поделилась с мошенником «из банка» сотней тысяч рублей
На балконе в Надыме нашли труп новорожденного
На Ямале закрыли все спортивные залы