Ямальскому браконьеру грозит срок за вылов краснокнижного осетра

20 Март 2020 2020-03-20T09:17:45+03:00

В сеть он успел поймать четыре особи ценной рыбы

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Браконьер на реке Горная Обь выловил краснокнижного осетра. Транспортные полицейские Салехарда задержали 67-летнего жителя деревни Усть-Войкары ЯНАО за незаконную рыбалку. В лесковую сеть он успел поймать четыре особи ценной рыбы.

Нарушителя установили 27 февраля 2020 года во время рейда с работниками отдела Государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО Нижеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Сети и улов были изъяты. По результатам проведенной ихтиологической судебной экспертизы незаконно выловленная рыба относится к семейству осетровых, вид - «Сибирский осетр». Популяция этой рыбы сокращается с каждым годом, поэтому она находится под защитой государства, занесена в Красную книгу РФ и вылов ее в открытых водоемах запрещен, пояснили в региональном ведомстве.

На браконьера завели уголовное дело по статье «Незаконные добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU