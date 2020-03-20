2020-03-20T08:49:32+03:00
Общество

Первые 20 пуровчан станут обладателями «кнопки жизни»

Возможность экстренного вызова получат маломобильные местные жители
Анна Полякова
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Первые 20 пуровчан станут обладателями «кнопки жизни» Фото: puradm.ruПервые 20 пуровчан станут обладателями «кнопки жизни» Фото: puradm.ru
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В Пуровском районе проходит акция «Кнопка жизни», в рамках которой маломобильных местных жителей обеспечат возможностью экстренного вызова службы «112».

Благодаря финансовой поддержке предприятий ТЭК уже приобретены первые 20 телефонов с функцией «тревожная кнопка». На следующей неделе их вручат нуждающимся маломобильным таркосалинцам. В первую очередь, «кнопкой жизни» обеспечат жителей с проблемами зрения и слуха, находящихся дома без присмотра, поскольку они являются наиболее «уязвимой» категорией инвалидов.

Как рассказали в районном управлении социальной политики, сегодня в поселениях Пуровского района живут 144 инвалида-колясочника, и нарушениями органов зрения и слуха. Проанализировав потребность, специалисты выяснили, что в устройстве экстренного вызова нуждаются 96 маломобильных пуровчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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