Первые 20 пуровчан станут обладателями «кнопки жизни»

20 Март 2020 2020-03-20T08:49:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пуровском районе проходит акция «Кнопка жизни», в рамках которой маломобильных местных жителей обеспечат возможностью экстренного вызова службы «112».

Благодаря финансовой поддержке предприятий ТЭК уже приобретены первые 20 телефонов с функцией «тревожная кнопка». На следующей неделе их вручат нуждающимся маломобильным таркосалинцам. В первую очередь, «кнопкой жизни» обеспечат жителей с проблемами зрения и слуха, находящихся дома без присмотра, поскольку они являются наиболее «уязвимой» категорией инвалидов.

Как рассказали в районном управлении социальной политики, сегодня в поселениях Пуровского района живут 144 инвалида-колясочника, и нарушениями органов зрения и слуха. Проанализировав потребность, специалисты выяснили, что в устройстве экстренного вызова нуждаются 96 маломобильных пуровчан.

ИСТОЧНИК KP.RU