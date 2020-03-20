20 Март 2020 2020-03-20T08:42:56+03:00

В Новом Уренгое сожгли почти семь килограммов наркотиков Фото: 89.мвд.рф

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Новоуренгойские полицейские уничтожили 6 килограммов 742 грамма наркотических средств. Межведомственная комиссия 19 марта исполнила приговоры суда по четырем уголовным делам и отправила в огонь почти 7 килограммов запрещенных веществ.

В общем числе уничтожаются наркотики, изъятые у мужчины и женщины, которые действуя группой лиц по предварительному сговору, пытались сбывать их на территории Нового Уренгоя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, в настоящее время все фигуранты осуждены Новоуренгойским судом к лишению свободы на различные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU