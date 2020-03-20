В Ноябрьске проверили наличие продуктов в магазинах
В Ноябрьске ситуация с продуктами в магазинах под контролем. Торговые точки обеспечены в полном объеме. Мониторинг наличия продуктов ведется ежедневно. Представители торговых сетей заверяют, что товаров первой необходимости достаточно и их количество будет пополняться. Об этом заявил на своей странице в Инстаграм глава города Алексей Романов.
В последние дни специалисты отмечают повышенный интерес покупателей к некоторым продуктам – это мука, сахарный песок, гречка и макаронные изделия. Несмотря на выросший в последнее время покупательский спрос, магазины обладают достаточным запасом продуктов и товаров.
- По сравнению с другими муниципалитетами у Ноябрьска самая выгодная позиция в плане логистики, поэтому с поставками проблем нет, - комментирует замглавы администрации Ноябрьска Сергей Горбачев.
Как отмечают в департаменте экономики Ямала, местные предприниматели получили рекомендацию сформировать двухмесячный резерв товаров. В округе не зафиксировано резких скачков цен.
Общественники проверили ноябрьские магазины. Результатами остались довольны и подтверждают: продуктов и товаров более чем достаточно.
ИСТОЧНИК KP.RU