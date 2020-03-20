2020-03-20T08:26:59+03:00
Общество

В Ноябрьске проверили наличие продуктов в магазинах

Спрос повысился, но товаров хватает
Анна Полякова
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В Ноябрьске проверили наличие продуктов в магазинах Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске проверили наличие продуктов в магазинах Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске ситуация с продуктами в магазинах под контролем. Торговые точки обеспечены в полном объеме. Мониторинг наличия продуктов ведется ежедневно. Представители торговых сетей заверяют, что товаров первой необходимости достаточно и их количество будет пополняться. Об этом заявил на своей странице в Инстаграм глава города Алексей Романов.

В последние дни специалисты отмечают повышенный интерес покупателей к некоторым продуктам – это мука, сахарный песок, гречка и макаронные изделия. Несмотря на выросший в последнее время покупательский спрос, магазины обладают достаточным запасом продуктов и товаров.

- По сравнению с другими муниципалитетами у Ноябрьска самая выгодная позиция в плане логистики, поэтому с поставками проблем нет, - комментирует замглавы администрации Ноябрьска Сергей Горбачев.

Как отмечают в департаменте экономики Ямала, местные предприниматели получили рекомендацию сформировать двухмесячный резерв товаров. В округе не зафиксировано резких скачков цен.

Общественники проверили ноябрьские магазины. Результатами остались довольны и подтверждают: продуктов и товаров более чем достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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