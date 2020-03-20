Более 130 ямальцев самоизолировались из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T08:05:49+03:00

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На Ямале 137 жителей региона сейчас находятся на самоизоляции, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции. Данные актуальны на утро 20 марта, сообщает оперативный штаб ЯНАО, который в ежедневном режиме публикует данные по региону. Как отмечают врачи, самоизоляция – один из главных способов профилактики коронавируса на территории Ямала.

По-прежнему подтвержденных случаев заражения не выявлено. 15 человек госпитализированы. Это те, кто находился в контакте с больными новой инфекцией. 50 человек снято с карантина во истечении срока наблюдения.Анализы подтвердили, что эти люди здоровы.

Напомним, ямальцам, прибывшим из-за границы рекомендуют на 14 дней взять больничный. Теперь он будет электронным, и получать его нужно, подав заявление через личный кабинет на сайте «Фонда социального страхования». Временные правила оформления листков нетрудоспособности будут применяться с 20 марта по 1 июля 2020 года.

16 марта на Ямале ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Школьников распустили на каникулы, вахтовикам продлили смены, гостей не ждут.

ИСТОЧНИК KP.RU