На трассе между Лабытнанги и Харпом иномарка влетела под грузовик

20 Март 2020 2020-03-20T07:08:59+03:00

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На 23 км автодороги Лабытнанги - Харп иномарка влетела под грузовик. ДТП случилось 19 марта 08:10. В Госавтоинспекции ЯНАО уточняют, что водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с большегрузом «Вольво Фм Трак». Пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали с травмами.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано десять ДТП, в результате которых один человек травмирован. С начала 2020 года в 1380 зарегистрированных ДТП, погибли 13 человек и 118 травмированы, в их числе 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU