Ноябрянка отдала мошенникам 600 тысяч рублей

20 Март 2020 2020-03-20T06:30:58+03:00

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Доверчивая жительница Ноябрьска, сама того не подозревая, открыла доступ к своим сбережениям мошенника. В результате она лишилась более 600 тысяч рублей. Только тогда женщина поняла, что попалась на уловку аферистов и 18 марта обратилась за помощью к полицейским.

Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств злоумышленник сумел выяснить данные банковских карт и пароли, которые пришли в смс-сообщениях. В результате с банковских карт горожанки ушли более 600 тыс. рублей.

Уголовное дело завели по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округ.

Полиция рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях звонившим по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU