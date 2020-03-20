20 Март 2020 2020-03-20T05:10:24+03:00

Погода на Ямале 20 марта: местами похолодает до - 16 градусов Фото: Анна Полякова

Почти во всех районах пройдет снег

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В пятницу, 20 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -9 градусов, пасмурно. Снег разной интенсивности будет идти в течение дня. Ветер переменных направлений 4 м/с.

В Ноябрьске -3 градуса. Пасмурно, весь день будет идти небольшой снег. Ветер восточный 8 м/с.

В Новом Уренгое -16 градусов, солнечно и без осадков. Ветер восточный 6 м/с.

В Надыме -9 градусов. Пасмурно. Во второй половине дня - снег. Ветер юго-восточный 9 м/с.

В Губкинском -9 градусов, пасмурно, снег. Ветер восточный 8 м/с.

В Тарко-Сале -10 градусов, малооблачно и без осадков. Ветер восточный 6 м/с.

В Муравленко -6 градусов. Пасмурно и снег, который к вечеру усилится. Ветер восточный 8 м/с.

В Лабытнанги -10 градусов, пасмурно, снег. Ветер переменных направлений 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU