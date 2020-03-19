19 Март 2020 2020-03-19T16:03:50+03:00

Салехардцу грозит 5 лет тюрьмы за стрельбу из автомата на парковке Фото: Ольга Крыльцова

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Житель Салехарда ждет суда после стрельбы на парковке. Ему грозит 5 лет лишения свободы. 22 сентября 2018 года 28-летний мужчина вместе со своим знакомым на парковке магазина стали зачинщиками конфликта с девушками. В их защиту выступили трое прохожих. Между мужчинами завязалась потасовка.

Через некоторое время один из задир вернулся на парковку с охолощенным автоматом. Он произвел пару выстрелов вверх и покинул место. Однако позже снова пришел на место разборок и продолжил стрельбу, где и был задержан полицейскими.

Уголовное дело расследовали по статье УК РФ «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». Теперь его отправили городской суд, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU